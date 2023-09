Oleandri tagliati in Santo Stefano, è polemica. Ma i frati: “Nuova illuminazione, andavano tolti”

Bologna, 1 settembre 2023 – “Quegli oleandri andavano tolti”. Ne è convinto padre Francesco Pasero, priore del complesso delle Sette chiese, dopo l’attacco del Comitato per Bologna storica e artistica su Facebook.

Ieri, infatti, da piazza Santo Stefano sono sparite alcune siepi sul lato sinistro della Basilica (guardando la facciata), nel cortile esterno e recintato che affaccia sulla piazza: un gesto che hanno subito fatto scattare la polemica.

“Sono stati distrutti i grandi oleandri della Basilica di Santo Stefano - si legge nel post social -: ecco il desolante spazio vuoto con i ciottoli e il camion che porta via le piante. Il motivo è quello di rifare l’illuminazione per trasformare le Sette Chiese in un’icona ‘pop’ per turisti (come i portici di Cremonini). Una piazza di plastica. Possiamo immaginare gli spettacolini ‘son et lumière’ proiettati sulle facciate…. “.

“È stata alterata l’immagine dei restauri del primo Novecento che utilizzando il verde volevano trasmettere un’idea del monumento ormai storicizzata e cara a tanti bolognesi - prosegue il comitato -. Continua l’assalto alle piazze: nonostante la retorica sul rispetto della natura le piante sono state sacrificate senza problemi e adesso il complesso stefaniano è triste come un cimitero di provincia”.

Un’interpretazione priva di verità, però, secondo padre Francesco. Che spiega: “È stata una nostra scelta perché quelle siepi erano di proprietà della Basilica, e non pubbliche - sottolinea il priore -. Erano lì dagli anni 90, quando furono messe dopo i lavori di rifacimento del complesso. Il motivo dell’eliminazione riguarda i lavori della nuova illuminazione della piazza: quegli oleandri erano ormai troppi grandi e ostacolavano la visuale, davano poco ‘respiro’. Ecco perché abbiamo scelto di tagliarli, nessun attacco al verde urbano”.

Padre Francesco, poi, chiede al comitato il perché di un mancato dialogo: “Leggo che promuovono e valorizzano il patrimonio culturale bolognese, ma personalmente io non li ho mai incontrati né conosciuti. Mi piacerebbe”.

“Quegli oleandri saranno sostituiti da altre siepi, più contenute e in armonia con il contesto intorno - conclude padre Francesco -. Non abbiamo ancora tempistiche certe, perché bisogna aspettare la conclusione dei lavori per l’illuminazione, ma avremo sicuramente una vegetazione meno incisiva a intervento ultimato”.