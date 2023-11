Olga Durano, una vita sul palco: "Recitare è una questione di ritmo"

Ma Olga Durano ha rimpianti legati alla sua carriera? Lei se la ride: "Sì, non essere stata Ofelia. Lo chiesi a Leo de Berardinis mentre stava preparando il suo primo Amleto e lui rispose che avevo la voce troppo scura. Ci litigai e lasciai la compagnia". Ha attraversato ben più di quarant’anni di teatro, Olga, passando dal teatro d’autore (The Connection di Leo, appunto) al versante comico (Gran Pavese Varietà negli anni ‘80 in un circolo Arci del Pratello), dalla televisione d’intrattenimento (Drive in o La tv delle ragazze) alla scena contemporanea (dal 2008 lavora a Teatri di Vita con Andrea Adriatico). Fino alla direzione artistica dell’Arena Orfeonica che ogni estate propone cartelloni multidisciplinari.

"Mi sono resa conto – racconta – che il palcoscenico è la mia vita. Avevo pensato di smettere e di occuparmi solo di organizzazione ma, quando Andrea mi ha chiamato per Le amarezze, ho capito che questo mestiere mi piace ancora". Le amarezze è il testo giovanile di Bernard-Marie Koltès finora mai rappresentato in Italia in scena da stasera a lunedì 6 novembre, appunto a Teatri di Vita con la regia di Adriatico: con Durano e Marco Cavicchioli ne è interprete un nutrito gruppo di giovani attori.

È un mosaico di frammenti di vita cupo e grottesco quello che narra il drammaturgo francese in questo suo primo testo scritto a 22 anni e ispirato al romanzo autobiografico di Maksim Gor’kij ‘Infanzia’: si tratta della storia di un bambino di cinque anni rimasto orfano che si ritrova a abitare con i nonni e che scopre con occhi diversi un mondo fatto di vita, morte e continui litigi.

Signora Durano, come mai un così prolungato sodalizio con Teatri di Vita?

"Ad Andrea Adriatico mi legano amicizia e stima: sa gestire la mia generosità d’attrice. Abbiamo cominciato nel 2008 con Le cognate di Tremblay, poi sono venuti Copi, Dowie e anche Koltès. Nel 2013 ero la madre Cecile in Quai ouest appunto di Koltès, uno spettacolo straordinario che recitammo sugli argini dei fiumi. Adesso mi piace tornare a questo autore: faccio un’anziana che cerca di sanare i conflitti, le amarezze appunto, che scuotono i vari personaggi".

È figlia d’arte: cosa le ha insegnato suo padre Giustino Durano?

"La precisione, mi ha fatto capire che il teatro è una questione matematica fatta di tempi e ritmi. Di mio padre si cita ormai soltanto la partecipazione a La vita è bella di Benigni e non la straordinaria parabola d’attore. Certe figure finiscono purtroppo in fretta nel dimenticatoio e non vengono coltivate nelle scuole di teatro".

La comicità è un altro lato della sua personalità d’attrice?

"In alcune situazioni mi sento una caratterista. Iniziò con un’esperienza straordinaria come ‘Gran Pavese Varietà’: la sera andavamo in quel circolo, ci esibivamo, ci divertivamo e non prendevamo una lira. C’erano Freak Antonio, Patrizio con Syusy e Dodo d’Hambourg, la vedova nera del parigino Crazy Horse. Erano gli anni ‘80, era un clima meraviglioso".

E poi arrivò per lei la tv commerciale?

"Anche lì un bello spasso. A Drive in facevo il personaggio di una professoressa di matematica che non portava le mutande. Ricordo Antonio Ricci come persona gentile e disponibile. Per festeggiare i 20 anni del programma chiamò me e Eva Robin’s a Striscia la notizia".