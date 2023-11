Olga festeggia il secolo con tanti ricordi e un mazzo di fiori

Lucida, in buona salute e con tante cose da raccontare. È così che l’ozzanese Olga Strazzari (nella foto) ha accolto, nella sua casa, il sindaco Luca Lelli andato a trovarla per festeggiare i suoi splendidi 100 anni e per consegnarle la pergamena-ricordo e un mazzo di fiori da parte dell’amministrazione comunale. Olga è nata a Ozzano da una famiglia contadina, prima di tre sorelle. A 11 anni con la famiglia si trasferisce nella vicina località Idice dove il papà, mezzadro, coltiva la terra. Lì conosce anche quello che diventerà il suo futuro marito, Augusto Consolini, col quale si sposa subito dopo la fine della guerra, nell’ottobre del 1946. Con il matrimonio Olga torna ad abitare a Ozzano nella casa sulla via Emilia dove tuttora vive insieme al figlio Gabriele.

Il marito Augusto è stato una figura molto conosciuta ad Ozzano, per tanti anni ha seduto in consiglio comunale tra le file della Dc e ha ricevuto anche il riconoscimento di Cavaliere del Lavoro. Il loro è stato un matrimonio durato oltre 60 anni fino alla morte di Augusto avvenuta nel 2010. Olga ha ancora un’ottima memoria. Oggi guarda molto la tv ed è informata di tutto quello che succede nel mondo.