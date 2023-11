Olimpia Castello, il legale:: "Nessuna attività sommersa"

Preferisce mantenersi a distanza dalle vicende il sindaco di Castel San Pietro, Fausto Tinti, che in merito alle indagini che hanno investito la società di basket serie B Olimpia Castello a inizio settimana, su presunte false sponsorizzazioni con ricavi non dichiarati per oltre un milione di euro nel triennio 2017-2019. "Penso sia meglio che le cose si chiariscano – spiega Tinti – . Come amministrazione riponiamo massima fiducia sia nella Magistratura sia nella Guardia di Finanza e ovviamente attendiamo sviluppi perché, al di là della situazione contingente che riguarda Olimpia Castello e altre aziende del territorio, è importante fare chiarezza". Dalla sua fondazione nel 2005 il club castellano del presidente Massimo Ramini è sempre stato uno dei fiori all’occhiello di una provincia zelante in ambito sportivo.

"Il nostro territorio punta da sempre su crescita e sport – spiega – una prima squadra è sempre importante e quindi abbiamo una certa preoccupazione. Ma vorrei che prima fosse fatta chiarezza. Posso dire che l’Olimpia -conclude Tinti- è sempre stata corretta nei nostri confronti, presente e attenta a ogni attività".

Nel mentre, i due legali di Ramini sono al lavoro con il loro assistito. "Considero la vicenda incredibilmente sovraesposta a livello mediatico – dice l’avvocato Francesco Vitale –. Al netto delle valutazioni penalistiche, nel corso dell’attività ispettiva fiscale è emersa esclusivamente una contestazione sulla contabilizzazione di alcuni costi di sponsorizzazione, costi che sarebbero, fatto tutto da dimostrare, frutto di una serie di fatture gonfiate". Nessuna attività sommersa e parallela, chiarisce Vitale.

"La gran parte del recupero di tassazione, enfatizzato con toni quasi trionfalistici, deriverebbe dall’applicazione di un diverso regime fiscale in capo all’Olimpia Castello, non certo dal rinvenimento di economie parallele, contabilità fittizie o altro. Alcune delle società sponsorizzate hanno contabilizzato poche migliaia di euro e tutto l’assetto contabile sottoposto a verifica è coerente e riflette gli sforzi immani che le associazioni sportive locali pongono in essere per continuare a esistere e promuovere lo sport".

Per l’avvocato è stato un errore sovrapporre questioni contabili e sportive e non condivide la scelta di aver divulgato la notizia prima della chiusura delle indagini preliminari: "Il comunicato della Guardia di Finanza (che non conteneva il nome della società, ndr) – precisa – è stato rilasciato prima dell’irrogazione di sanzioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, prima della conclusione delle indagini preliminari e in totale assenza di qualsivoglia misura cautelare, personale o reale. Delinea una realtà, assolutamente fittizia, dove si sovrappongono meriti sportivi e questioni fiscali e contabili. Così si spara a zero su una realtà che è in prima linea nella promozione della pallacanestro".

Giacomo Gelati