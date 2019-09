Bologna, 9 settembre 2019 - Un 'patto' dell'Appennino tra Bologna e Firenze per provare a giocarsi la chance delle Olimpiadi 2032. E' lo scenario descritto dal sindaco di Firenze Dario Nardella, nel corso di un'iniziativa organizzata in Città metropolitana.

La suggestione politica avrebbe bisogno, però, di un presupposto rilevante: il ritorno dei Giochi in Europa dopo le già assegnate Tokyo 2020, Parigi 2024 e Los Angeles 2028. A quel punto, ragiona Nardella, le due città potrebbero partorire "un asse" strategico per formalizzare la candidatura.

"Così si potrebbe recuperare la candidatura italiana sfumata di Roma", spiega il sindaco. Non una boutade, insomma, ma un disegno che tiene insieme non solo le due città, ma anche le due regioni 'rosse'. Prova ne sono i dialoghi che Nardella ha già intavolato con il sindaco Virginio Merola, con il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi e con quello dell'Emilia-Romaga, Stefano Bonaccini.

Merola: "Lavoreremo insieme per realizzare l'idea"

Bologna sposa l'idea lanciata dal sindaco di Firenze. Il primo cittadino bolognese, Virginio Merola, conferma di averne già parlato con Nardella e afferma: "E' un'ottima idea e si lavorerà insieme a questa prospettiva". Nel progetto è coinvolta anche la Regione Emilia-Romagna, che ha partecipato a diversi colloqui su Firenze-Bologna 2032. Per il presidente Bonaccini si tratta di una grande idea, sulla quale occorre ora capire come procedere al meglio. Bonaccini, che ha tenuto per sè la delega allo sport, si è speso del resto in questi anni per portare grandi eventi sportivi in Emilia-Romagna, con l'obiettivo anche di portare benefici al turismo. Solo quest'anno c'è stata la partenza del Giro d'Italia a Bologna e gli europei di calcio under 21.