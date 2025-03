Olio, una tradizione da (ri)scoprire: l’impegno di dieci produttori locali

Bologna, 7 marzo 2025 – Che Bologna sia una città per buongustai si sa. Ma che sia, e diventerà sempre di più, una città rinomata per la qualità e la produzione dell’ulivo, forse è una lettura nuova del nostro territorio. Nuova, come la De.Co. Olio Extravergine d’oliva Colli di Bologna. Ma anche antica, visto che parliamo di una tradizione che viene da lontano. Lo scopriamo oggi all’interno del nostro podcast il Resto di Bologna. A tracciare le coordinate è Ermanno Rocca, titolare dell’azienda Bonazza di San Lazzaro, che dal 2002 ha iniziato a impiantare gli ulivi: “Una grande passione – spiega – in cui sono stato aiutato dal Cnr e dalla Facoltà di Agraria. Esistono nel Bolognese 29 ceppaie che hanno più 300 anni, mappate dal Cnr Ibe. L’istituto fitosanitario regionale ha poi iscritto nuove cultivar: Farneto, Montecalvo, Montebudello, Montecapra e Oliveto, dal nome delle località in cui risiedono le piante storiche”.

“Nel 2017 – continua Rocca – in sei produttori abbiamo fondato una rete d’impresa. Oggi siamo dieci e si è ampliata la superficie dedicata: nel Bolognese risiedono 430 ettari circa di colture d’ulivo, di cui circa 200 dell’azienda Agrivar a Palazzo di Varignana (Castel San Pietro). Insieme abbiamo iniziato un percorso per arrivare all’Igp: dal 2 ottobre 2024 il fascicolo è a Bruxelles e a fine 2025 potremmo avere un responso. Nel frattempo, abbiamo richiesto la registrazione del marchio collettivo del gruppo al Ministero nel 2019 e abbiamo ottenuto la De.Co. come prodotto tipico”.

E sulla tipicità non ci sono dubbi, come spiega Duccio Caccioni, presidente della Commissione De.Co. “L’olivo si coltivava da tempi remoti, poi nei primi decenni del ‘700 la ’piccola era glaciale’ danneggiò le piante. Però alcune sono sopravvissute: da esse sono stati ottenuti dei cloni e, oggi che il clima è di nuovo in cambiamento, l’olivo è tornato sui colli. È una coltivazione ’estrema’ e il prodotto è di ottima qualità, formidabile”. Le tracce ci sono anche in cucina. “Nelle campagne si usava come grasso lo strutto – prosegue Caccioni – e in città i signori utilizzavano il burro. I cittadini borghigiani bolognesi, invece, utilizzavano l’olio di oliva. Oggi abbiamo diversi oliveti, che servono anche a difendere il territorio dall’erosione. E l’olio si può trovare sempre più frequentemente nei negozi”.

Ma che caratteristiche ha questo olio made in Bo? “La zona di produzione – spiega Rocca – è nell’area collinare coltivata a sud della via Emilia. Un percorso da Borgo Tossignano, Dozza, Castel San Pietro, Ozzano, San Lazzaro, Bologna, Zola Predosa, Sasso Marconi e Valsamoggia. Il tratto comune è il gesso, che funge da volano termico: raccoglie temperatura e la cede lentamente creando un microclima. Oltre alle cinque varietà bolognesi, nel disciplinare rientrano quelle ammesse in Romagna – come la Nostrana di Brisighella, prima Dop – il Correggiolo, il Frantoio. Dal punto di vista aromatico, troviamo sentori di erba fresca, mandorla verde. Sono oli medio-intensi, con un buon contenuto in polifenoli, buon equilibrio fra amaro e piccante. Quando andremo a regime e avremo una stabilità produttiva, forse l’unico frantoio di Imola non sarà più sufficiente: bisognerà pensarne un altro bolognese”. Proposta, questa, che accoglie il Comune. “Ci interessa valorizzare questa coltura e cultura – ragiona l’assessore all’Agricoltura Daniele Ara –: può essere un elemento importante dal punto di vista economico. La nostra collina è stata tutelata dalla speculazione edilizia e ha una vocazione agricola, che serve anche a tutelare il territorio. Dopo la De.Co. e l’Igp ci piacerebbe ragionare sull’idea di un frantoio. Regione e Stato gestiscono i fondi europei: il Comune non può fare direttamente un frantoio, ma può mettere a disposizioni aree e strutture da recuperare”.