Olio esausto, nuovi contenitori: "Più capienti e individuabili"

Nuove botti per la raccolta dell’olio alimentare esausto nel comune di Sant’Agata. "Recentemente – comunica Geovest – i vecchi contenitori per la raccolta dell’olio alimentare sono stati sostituiti con le nuove botti. La sostituzione era stata anticipata da appositi cartelli affissi sui vecchi contenitori. La novità è inserita nella fase sperimentale per l’ottimizzazione della raccolta dell’olio vegetale esausto, con l’introduzione appunto di nuovi contenitori finalizzati a migliorare la gestione del servizio e a garantirne una maggiore efficienza. I principali benefici di questa sperimentazione includono la riduzione dei conferimenti di materiale non conforme. L’adozione di nuovi contenitori contribuirà a migliorare la qualità del materiale raccolto, favorendone una valorizzazione più efficace".

Ma non solo perché, a parere di Geovest, questa dotazione consentirà ai cittadini di individuare più facilmente i punti di raccolta, riducendo il rischio di errori nel conferimento. E le nuove botti hanno una maggiore capienza perché sono di dimensioni superiori rispetto ai precedenti. Questo permetterà un’ottimizzazione della frequenza dei ritiri. Le modalità di conferimento rimangono invariate: l’olio esausto deve essere raccolto in bottiglie o flaconi di plastica prima di essere depositato nei contenitori dedicati.

p. l. t.