Olio di silicone vietato: danni alle pazienti. Via al processo del medico estetico a Bologna Stefano Stracciari, 69 anni, aveva lo studio a Pianoro. Utilizzava sostanze scadute o non permette per interventi estetici. Saranno una quindicina i testimoni che sfileranno in tribunale. Acquisita anche un puntata sul medico registrata da ‘Le Iene’