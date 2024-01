Oliva: "Cantami, o dea, l’Iliade delle donne"

Arriva in libreria L’Iliade cantata dalle dee di Marilù Oliva e la scrittrice-professoressa lo presenta alle proprio martedì alle 18,30 alle Librerie coop. Ambasciatori con Porpora Marcasciano: un libro che rappresenta ancora una volta, nella scrittura di Oliva, l’occasione per parlare di temi scottanti della contemporaneità (che guarda caso riguardano sempre le donne). C’era una volta la storia della conquista della città di Troia da parte dei greci, gli achei...

Dopo l’Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre e L’Eneide di Didone ecco l’Iliade cantata dalle dee, un altro poema riscritto attraverso il pensiero delle donne, protagoniste silenziose.

"L’Iliade è un poema maschile, dove sono gli uomini a decidere. Nasce tutto da una questione di donne, ma in verità è un bisticcio arrogante e rabbioso tra due condottieri, è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. E il problema dell’Iliade è che ci sono tante presenze maschili, le donne sono ai margini, quindi ho pensato chi far parlare e ho scelto le dee, che sono le uniche con un po’ di libertà d’azione, perché entrano in campo, combattono, patteggiano. Ma volevo anche delle umane e ho incluso anche due donne toccate dal divino, quindi Elena figlia di Zeus e Cassandra, che si è sottratta alla passione di Apollo ed è stata punita, perché ha il dono del vaticinio ma non è mai stata creduta".

Nell’Iliade di Omero che posto ha Cassandra?

"Viene nominata solo come una delle bellissime figlie di Priamo, io ho voluto darle più spessore e quindi la faccio parlare, raccontare. Attraverso le sue parole conosciamo l’evoluzione delle vicende, perché in realtà l’Iliade di Omero non ci racconta la guerra di Troia integralmente, ma una porzione dell’ultimo anno di guerra. Nella mia invece, attraverso le profezie di Cassandra, sappiamo che cosa accadrà a ogni personaggio".

Ha mai pensato cosa potrebbe succedere se a delle studentesse o a degli studenti di un futuro nemmeno troppo lontano capitassero tra le mani prima i poemi ripensati da lei di quelli originali?

"Se ci fossero altre narrazioni più paritarie, anche il mondo lo sarebbe. È importantissimo il discorso della narrazione, perché il nostro pensiero arriva da lì. Così come è importante il nostro immaginario, lo è la nostra mentalità. Io spero di aver contribuito al femminile, ma è un lavoro da fare tutti e tutte assieme. Questo è un periodo di fermento rispetto alla parità di genere, però la guardia non va mai abbassata perché arrivano ancora notizie allarmanti e penso immediatamente ai femminicidi, a Giulia Cecchettin".

