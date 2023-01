Oliveto devastato dai cinghiali "Gli enti locali non se ne occupano"

È allarme cinghiali a San Lazzaro e nelle colline limitrofe e scoppia la polemica, dopo la notizia pubblicata nei giorni scorsi dal ’Carlino’ di un uliveto devastato dagli ungulati. "Si susseguono sempre più frequentemente notizie dalle quali si apprende del fenomeno dell’eccessiva proliferazione di fauna selvatica nei centri abitati – affermano il consigliere locale d’opposizione FdI Alessandro Sangiorgi e la capogruppo in Regione, Marta Evangelisti –. Giunge da San Lazzaro, nel perimetro del Parco regionale dei Gessi bolognesi, l’ennesima segnalazione. All’interno dell’oliveto dell’azienda agricola Bonazza, un nutrito gruppo di cinghiali hanno distrutto duecento alberi e arrecato danni per svariate migliaia di euro".

"Inoltre – aggiunge il consigliere Sangiorgi – l’incolumità dei cittadini è minacciata dalla presenza di animali selvatici anche nei centri abitati, come spesso già successo nel nostro Comune, dove vi sono stati incidenti stradali causati dagli stessi o dove persone hanno desistito dal frequentare giardini pubblici, devastati dagli stessi. Non ultimo vi è un problema anche di igiene pubblica, atteso che questa specie è uno dei veicoli maggiori per la diffusione della peste suina".

I due esponenti di FdI, poi, concludono: "Per questo abbiamo richiesto a più riprese sia in informalmente che con atti ispettivi, alla Regione ed ai Comuni, un confronto con tutte le categorie interessate, per adottare misure urgenti ed immediate, al fine di individuare ulteriori soluzioni e modifiche anche dei regolamenti vigenti, per arginare la presenza incontrollata degli ungulati sul territorio regionale. Maggiore attenzione occorre anche nel monitorare l’attività degli enti che debbono attuare le misure già previste. Purtroppo le nostre richieste, come quelle di molti cittadini, sono rimaste inascoltate, confidiamo nell’azione incisiva del governo nazionale".

z. p.