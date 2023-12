Oliveto saluta Cesare Baraldi, voce del Carnevale della Saracca

Addio a Cesare Baraldi, l’artigiano nativo di Monteveglio instancabile animatore di uno dei più antichi e originali carnevali d’Italia è infatti morto l’altra notte all’ospedale Maggiore al termine di una breve malattia. Aveva 82 anni e lo scorso marzo aveva regolarmente salito la scala per declamare la zirudella della saracca dall’altezza della croce e al termine del corteo che caratterizza questo popolare carnevale alternativo della Saracca di Oliveto, organizzato dal Colcas (Comitato olivetano carnevale saracca) e condotto dall’allegra compagine della compagnia ’L’aj strèca un pô’. Per decenni, infatti, col suo tamburo ha dato il ritmo alla pittoresca sfilata, che per una domenica di quaresima dà vita al ballo dello ’scuciòl’ con irriverente processione finale.

Negli ultimi anni, dopo la scomparsa di Renzo Franchini, ha vestito lui l’abito talare e dato voce all’orazione al popolo composta da Graziano Bendini, che con Isaia Rinfranti oggi rappresenta la vita di lungo periodo di questo sodalizio castellettese, che insieme a Roberto Corradini del Colcas esprime il cordoglio per la scomparsa di Baraldi, che lascia la moglie Aida, i figli Luca e Floriana e le sorelle. Il funerale sarà celebrato martedì con esposizione alla camera mortuaria del Maggiore dalle 13.30 alle 14.30 e poi la cerimonia alle 15 nella chiesa di Anzola Emilia.

g. m.