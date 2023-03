Oliveto torna a fare festa con il ’Funerale della Saracca’

Dopo alcuni anni di sospensione, domenica prossima ad Oliveto torna una delle più antiche ed originali feste della nostra regione: il Funerale della saracca. Carnevale dissacrante in tempo di Quaresima che già negli anni pre-Covid dovette fare i conti con eccessi, disordini, affollamenti inverosimili e problemi di ordine pubblico. Poi è arrivata la pandemia e il forfait del Colcas (comitato olivetano carnevale saracca) ha indotto a trasformare il carnevale in una rievocazione storica con un doppio trekking.

"Questa tradizione antichissima non andrà perduta – annuncia l’assessora al turismo Federica Govoni –. Alla vigilia del 40° anniversario del Funerale della saracca, con la Fondazione Rocca dei Bentivoglio mettiamo in campo una giornata che si rifà ad un rito molto antico che simboleggia la sepoltura delle proprie miserie e privazioni e la volontà di eludere il digiuno. Dopo diversi anni torniamo a festeggiare questo antico rito popolare nella sua forma più autentica".

Si dice infatti che dal 1527, al borgo di Oliveto, si celebrasse già questo funerale della saracca: che in dialetto bolognese significa aringa o sardina: un pesce povero conservato in forma secca e salata che era sempre presente sulla tavola dei meno abbienti. Il momento culminante si svolge poco prima del tramonto quando il corteo funebre, accompagnato da un sottofondo musicale, con tanto di bara per la sardina e corone di fiori, si esibisce nel ballo tipico del funerale. La danza, anche chiamata "ballo del finto ubriaco", è composta da due sezioni di monferrina intervallate da una di valzer lento.

In pratica domenica dal cimitero di Oliveto partiranno due escursioni: alle 14 un tour guidato del borgo della durata di un’ora. Mentre alle 14 partirà il più lungo trekking della Saracca. Concluse le camminate, si svolgerà la rievocazione storica dell’antico corteo del funerale della Saracca. Sul piazzale della chiesa di Oliveto la società L’aj strèca un pô ridarà vita al ballo dello scuciòl, con l’accompagnamento musicale della Banda Zanoli, e verranno raccontate ed illustrate in un tabellone le origini di questa antica tradizione.

g.m.