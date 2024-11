"Oliveto, una bretella per aggirare la frana"

L’inverno si avvicina e si alzano le voci dei residenti in diverse zone di Valsamoggia, alcune già colpite dai nubifragi del maggio dello scorso anno, altri dalla replica del maggio 2024 ed altri ancora dall’alluvione recentissima della notte tra il 19 e il 20 ottobre. E’ il caso delle circa ottanta persone residenti intorno al borgo di Oliveto, sulla collina sopra Stiore e Monteveglio, che per via di due frane, quella di via Cà Bianca e l’altra di via Cà Foscolo, sono costretti a percorrere ogni giorno chilometri e chilometri di strada in più per raggiungere la fondovalle.

"Gli abitanti delle vie Cà Foscolo, via Faie’ e via Fratelli Fenara non hanno più la possibilità di raggiungere in tempi rapidi il territorio di Valsamoggia, l’unica strada percorribile è quella in parte sterrata che va in direzione San Lorenzo in Collina, che però nei mesi invernali è impraticabile: troppo stretta e danneggiata e pericolosissima in condizioni di di ghiaccio o neve", scrivono alcuni residenti che aggiungono di avere "già denunciato in Comune varie volte la situazione di urgenza senza ottenere soluzioni concrete e rimpallando la responsabilità al comune limitrofo di Monte San Pietro. Abbiamo fatto un nostro censimento che è risultato nella presenza di circa 80 persone di cui circa la metà lavoratori, una decina di bambini e ragazzi in età scolare e circa venti ultrasettantenni in precarie condizioni di salute alcuni che necessitano di assistenza sanitaria e farmaci salvavita".

Argomenti posti già al centro della manifestazione che si è svolta domenica scorsa a Savigno ai quali risponde la sindaca di Valsamoggia Milena Zanna: "Per quanto riguarda Oliveto due sono le strade interessate da prossimi lavori: Via Ca’ Bianca, danneggiata dall’evento alluvionale del maggio 2023 e via Ca’ Foscolo, chiusa dall’evento del mese scorso. Per quest’ultima la soluzione più rapida passa attraverso la realizzazione di una bretella che possa aggirare la frana e consentire spostamenti sicuri alle famiglie che vi risiedono. Tempi e modi sono al momento in fase di valutazione da parte dei tecnici -chiarisce la Zanna- Per via Ca’ Bianca, invece, è da poco arrivata l’autorizzazione ai lavori. Tre gli interventi di ripristino previsti da progetto per un investimento complessivo di oltre 400mila euro. Per i primi due, funzionali alla riapertura della strada, è prevista la partenza entro un mese, meteo permettendo".