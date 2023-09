Olivi, 50 anni fa l’elezione a segretario del Pci

"Come gliela spieghi quella passione ai ragazzi di adesso? E come glielo racconti il fatto che, anche da deputato della Repubblica, il legame con il tuo quartiere Corticella non è mai venuto meno?". Gianni Cuperlo, dirigente nazionale del Pd, ricorda l’impegno politico di Mauro Olivi che 50 anni fa venne eletto segretario provinciale del Pci: aveva 36 anni. Il messaggio di Cuperlo è stato letto da Federica Mazzoni, attuale segretaria provinciale del Pd, alla Festa dell’Unità davanti a decine e decine di ex dirigenti ed ex sindaci Pci, che poi in 150 lo hanno festeggiato con la 159esima cena degli Amici di Giancarlo in uno degli stand.

Nicodemo Mele