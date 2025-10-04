Oltre 12 milioni di euro per le paratie anti-alluvione

Tutto esaurito. Il bando paratie anti-alluvione della Regione Emilia-Romagna è arrivato in queste ore alla quinta e conclusiva tranche di finanziamento del fondo da parte dell’ente che ha così stanziato dall’inizio 12,5 milioni di euro per far fronte alle quasi 7mila domande prevenute. In appena otto mesi, sottolinea viale Aldo Moro, si è conclusa una lunga e complessa istruttoria su un totale di 6.902 richieste. Con questa tranche, che destina 1,8 milioni di euro, tutti i cittadini che hanno presentato domanda dall’apertura del bando hanno ricevuto risposta e sapranno se sono stati direttamente ammessi al contributo, se non sussistevano i requisiti o se fosse necessario fornire chiarimenti (circa il 40%). Nel periodo preso in esame, dettaglia la Regione, sono state presentate 1.995 domande di cui 623 ammissibili e immediatamente finanziabili, 607 ammissibili, ma non finanziabili per il momentaneo esaurimento delle risorse disponibili e 165 domande ammissibili e non immediatamente finanziabili perché in territorio non prioritario. Le rimanenti “sono oggetto di comunicazioni per chiarimenti e/o integrazioni“. "Con questa misura – commenta la sottosegretaria con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini – abbiamo voluto dare un segnale tangibile di vicinanza ai cittadini. Come Regione, c’è non solo la volontà di finanziare, nel minor tempo possibile, tutte le domande già ammesse, ma anche l’impegno, compatibilmente con le dotazioni finanziarie, a predisporre nuovi fondi qualora vi fosse la necessità". Dal momento dell’assegnazione dei contributi, i cittadini potranno procedere ad acquistare i dispositivi; nel caso in cui lo abbiano già fatto, potranno presentare immediatamente domanda di rimborso alla Regione. Contestualmente, sono in corso le istruttorie in modo da procedere a stretto giro con le prime liquidazioni.