Oltre 200mila euro per le coop di comunità

Turismo, digitale, integrazione, ma anche cultura come attivatore di sviluppo. Sono i temi dei 47 progetti delle cooperative di comunità approvati dalla Regione Emilia-Romagna (foto, l’assessore alla Montagna Davide Baruffi) e finanziati con oltre 217mila euro. Le azioni spaziano dalla organizzazione di eventi per la promozione enogastronomica dei territori alle attività di accoglienza per accrescere l’attrattività in chiave turistica dell’Appennino e non solo. Il contributo della Regione è indirizzato a sostenere due tipi di intervento che vanno conclusi entro il 31 dicembre 2025. Un primo aiuto riguarda l’avviamento delle cooperative e il consolidamento del progetto imprenditoriale: sono state presentate 29 domande ed erogati fondi per 77mila euro, nel limite massimo di 3.200 euro per istanza. Il secondo tipo di intervento, per il quale sono state presentate 18 domande finanziate in tutto con oltre 140mila euro, copre le spese per investimenti.