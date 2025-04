Oltre 2.500 identificati dai carabinieri

Oltre 2.500 persone identificate e 1.451 veicoli controllati. È il bilancio dell’attività dei carabinieri in occasione delle festività pasquali, che hanno richiamato numerosi visitatori tra Bologna e provincia. Particolare attenzione è stata riservata alla circolazione: 45 le sanzioni elevate dai carabinieri nei confronti di automobilisti che hanno violato il Codice della Strada, mettendo in pericolo la propria e l’altrui incolumità. Centinaia i posti di controllo dei militari dell’Arma, costantemente collegati con le centrali operative di Bologna, Imola, Molinella, San Giovanni e Vergato, che hanno coordinato i servizi via radio e garantito una risposta rapida alle richieste di soccorso dei cittadini.