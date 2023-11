Oltre 400 ciclisti pedalano verso i santuari

Tutto esaurito sabato scorso all’auditorium di Calderino, capoluogo di Monte San Pietro, e per una sera ombelico del ciclismo amatoriale regionale che quest’anno ha decretato il quarto exploit del Circuito santuari dell’Appennino bolognese.

Sala affollata e intervento in collegamento video dell’assessore regionale al turismo Andrea Corsini per il format che che nel 2023 ha visto quasi raddoppiare il numero di santuari visitati: quasi 13mila presenze a fronte delle 7mila 600 dello scorso anno, e quasi raddoppiare anche il numero dei ciclisti registrati alla app dedicata: 442 sui 250 del 2022. Un record che si spiega con l’estensione dal bolognese ad altre sei province della Regione: in totale oltre cento luoghi sacri con storie secolari alle spalle e il fascino di una collocazione in contesti affascinanti. La premiazione dei primi classificati nelle diverse categorie e la consegna dei brevetti è stata l’occasione per un ulteriore rilancio: "Nel 2024 arriveremo a coprire tutto il territorio regionale con l’entrata dei santuari censiti da Roberto Bondi nelle province di Parma e Piacenza. E di conseguenza dovremo cambiare nome: si chiamerà Circuito dei santuari dell’Emilia Romagna", hanno spiegato i Guido Franchini e Giampiero Mazzetti, i fondatori del format che in quattro anni di vita ha saputo formare una squadra organizzativa capace di superare i personalismi che caratterizzano anche questo sport. Tanto che, ha aggiunto Franchini, assumerà veste giuridica propria.

"Esperienza unica che ha saputo valorizzare una caratteristica peculiare del territorio regionale e che auspico possa continuare ad aumentare un movimento turistico collegato a una mobilità dolce", ha sottolineato Corsini raccogliendo il consenso della sindaca Monica Cinti. Andrea De Luca, giornalista di RaiSport, chiamato sul palco da Sabrina Parisi ed Enrico Pasini nella veste di presentatori, ha rimarcato l’importanza che il Circuito ha dedicato alla sicurezza in strada e alla convivenza tra le diverse categorie di persone che ne fruiscono, con la collaborazione della Fondazione Scarponi e anche con il sostegno dell’Osservatorio regionale sulla sicurezza stradale.

Un tema, quello dell’accessibilità e del rispetto delle categorie più fragili, che nella prossima edizione sarà presente con l’entrata di due gruppi di atleti che praticano l’handbike. Un annuncio accolto con un applauso dalla platea e anche da Beppe Guidotti, del gruppo ciclistico che fa campo al ristorante Nuovo Parco dei Ciliegi dove la serata si è conclusa a tavola a fianco di due professionisti come Lorenzo Fortunato e Simone Velasco.

Gabriele Mignardi