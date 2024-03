Oltre 70 milioni per i ’Frutteti protetti’

“Frutteti protetti” in Emilia-Romagna per affrontare cambiamenti climatici, fitopatie e fenomeni atmosferici sempre più estremi. Si spazia dalle ventole alle candele riscaldanti, dalle reti protettive ai sistemi antibrina fino a impianti di irrigazione sempre più specializzati. Lo segnala la Regione, dicendo che "sono numerosi gli accorgimenti per proteggere le coltivazioni" tramite bandi ad hoc: vanno a sostegno del ripristino del potenziale produttivo e la redditività delle imprese ortofrutticole, un settore segnato negli ultimi anni da clima ‘pazzo’ e parassiti. Per la realizzazione di frutteti protetti, la dotazione finanziaria complessiva a favore delle imprese agricole è di oltre 70 milioni di euro. Di questi, 58 milioni dello Sviluppo rurale andranno a sostenere bandi regionali da emanare nei prossimi due anni: un bando straordinario da 30 milioni per le zone alluvionate con contributi al 60%; un bando straordinario da 15 milioni per le altre zone sempre con contributi al 60%; due bandi antibrina da 13 milioni in tutto (tra dotazioni 2014-2022 e nuove risorse con contributi al 70%). A questi finanziamenti si aggiungono 15 milioni nel biennio 2024-2025 (foto, l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi).