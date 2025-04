Oltre 9.000 sanzioni e 110 incidenti rilevati

"Il 2024 per la polizia locale di San Giovanni in Persiceto è stato un anno nel quale sono state consolidate le scelte organizzative degli anni passati". A parlare è Luca Nasci, comandante del corpo, che ha pubblicato in questi giorni un opuscolo con i dati completi dell’attività dell’anno scorso. Opuscolo che sarà distribuito ai cittadini persicetani attraverso i canali di comunicazione del Comune. Nel 2024 la polizia locale, composta da 11 uomini e 14 donne, ha rilevato 110 incidenti stradali di cui 46 con solo danni a cose, 63 con feriti e un mortale. Rispetto al 2023 i rilevamenti dei sinistri sono stati 16 in più, mentre nel 2022 erano 66.

Per quanto riguarda le infrazioni, sono 45 i fermi amministrativi, 65 i sequestri dei veicoli, una confisca, 79 le patenti ritirate, 87 le rimozioni di veicoli, 89 le carte di circolazione ritirate e 9080 sono i punti decurtati sulle patenti di guida. Per quanto concerne le strade, la Locale ha effettuato 2.200 postazioni di controllo, ha controllato 7.300 veicoli, 390 i conducenti sottoposti a pretest alcolemico e ha elevato 12.534 sanzioni per violazioni al codice della strada. Le principali violazioni contestate sono l’eccesso di velocità (6.398), il passaggio col semaforo rosso (2.520), omessa comunicazione dati del conducente (1.534), omessa revisione (303), circolazione senza assicurazione (63), violazione autotrasporto (35), divieto di sosta (903), guida in stato di ebrezza (10) e circolazione senza patente (14).

Sul tema della polizia commerciale ed edilizia, la Locale ha compiuto due ispezioni ad attività commerciali e pubblici esercizi, ha accertato una violazione al commercio e pubblici esercizi, effettuato 5 controlli edili e 7 sono state le violazioni edilizie. Sul tema della polizia ambientale, la polizia locale ha denunciato 4 persone per abbandono di rifiuti, ha elevato 158 sanzioni per errato conferimento dei rifiuti, due sono state le sanzioni per abbruciamenti vietati, tre sanzioni per vietati abbattimenti e potature di alberi e tre sanzioni per la tutela e il benessere degli animali.

Sul tema della polizia giudiziaria il corpo ha effettuato 7 interrogatori delegati e d’iniziativa, 12 sono stati i rilievi si impronte digitali e segnalamenti, 5 le segnalazioni alla prefettura per uso di sostanze stupefacenti, 3 i veicoli rubati recuperati, 4 i sequestri penali, 40 le notizie di reato e 180 le notifiche per il tribunale ed ad altre forze di polizia. Le 40 notizie di reato sono così suddivise: 14 codice della strada, 7 edilizia e ambiente, 7 minorenni, 3 codice rosso per maltrattamenti in famiglia e 10 per altre ragioni. Infine, tra l’altro, 49 sono stati gli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori.

"Gli uomini e le donne del comando – continua Nasci – hanno dato prova, in più occasioni, di professionalità, disponibilità e capacità di adattamento. L’entusiasmo non è mancato neppure nei veterani. Anche quest’anno gli obiettivi raggiunti sono lusinghieri. A conferma di ciò risultano numerosi gli attestati di stima ricevuti dai cittadini".

Pier Luigi Trombetta