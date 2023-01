Oltre cento in corteo contro l’ipermercato

di Gabriele Mignardi

Piazzetta affollata di cittadini di ogni età e senza bandiere di partito quella che, ieri mattina a Lavino di mezzo, ha sfidato il gelo e le imminenti decisioni politiche per manifestare contro il piano urbanistico predisposto dal Comune di Anzola che, a ridosso dei confini e di questo popoloso centro abitato diviso tra Anzola, Bologna e Zola, prevede la costruzione di un nuovo ipermercato da 10mila metri quadrati di superficie più di 180 appartamenti e relativi parcheggi. Quella che ormai viene definita dai detrattori la "colata di Lavino" è prevista dai piani urbanistici vigenti su un’area agricola (oggi seminata a grano) a lato della via Emilia, a poche centinaia di metri dal ponte sul Lavino.

Il piano ha avuto il via libera per due volte dalla maggioranza del consiglio comunale, inserito nel Piano territoriale della Città metropolitana di Bologna (l’ex Provincia) che, su questo nuovo insediamento, si appresta a convocare la conferenza dei servizi. Tempi e progetti richiamati dalla Confesercenti di Bologna che, due settimane fa, ha sparato a zero sul progetto di nuovo ipermercato prevedendo effetti negativi sul commercio di vicinato ed elencando la già fitta rete di marchi della grande distribuzione presente a pochi chilometri di distanza.

Un allarme raccolto da molti residenti della frazione e rilanciato da Legambiente, che ieri mattina hanno dato vita ad una manifestazione con corteo partita da Lavino di Mezzo ed approdata sotto il municipio di Anzola, dove però i manifestanti non sono stati ricevuti.

Erano 115 i componenti del lungo corteo che ha percorso la pista ciclabile a lato della via Emilia fino al capoluogo, con una sosta davanti al terreno dov’è previsto l’insediamento che estenderebbe l’area urbanizzata della frazione. "Qui ci sono tanti capannoni vuoti, abbandonati, che rappresentano già un fattore di degrado, ci domandiamo perchè non si sia pensato ad una rigenerazione e invece si sia decisa una nuova enorme colata di cemento su un suolo vergine. I tempi cambiano e le politiche devono tenerne conto", ha detto Gaetano Gravotta, che dalla città si è trasferito a Lavino alla ricerca di una migliore qualità di vita.

"Ci è dispiaciuto che il sindaco non ci abbia ricevuto. Ma noi andremo avanti. Nel piano c’è anche un parco che però è disegnato sotto i tralicci dell’alta tensione, dove per ragioni di salute non è consigliabile trattenersi", commenta Arianna Di Donato. Al suo fianco Giorgia Fontanelli aggiunge che non sono neppure previsti servizi per le nuove famiglie che si prevede possano venire ad abitare nei nuovi palazzi. "Piano sbagliato, da rivedere" è la valutazione di Antonio Giordano dell’associazione Ambientiamoci. Angelo Farneti di Legambiente, infine, ha confermato tutte le sue critiche al progetto.