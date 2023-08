Oltre duecento espositori Montagna in Fiera da record

L’ultimo grande evento della stagione estiva a Castiglione è cominciato: ha preso infatti il via ieri la 34ª edizione della Fiera. Oltre 200 espositori popolano le vie del centro storico coprendo tutte le categorie merceologiche, dall’hobbistica all’artigianato, dalla gastronomia agli articoli per la casa, dall’arredo agli animali.

Nata nel 1989 e rilanciata nel 2003 con la fondazione del Comitato Montagna in Fiera, che vede associati il Comune, la ProLoco e le associazioni di categoria Ascom, Cna e Confartigianato, quest’anno la manifestazione presenta un calendario di eventi molto articolato che si sviluppa sulle tre giornate crescendo di intensità fino al tradizionale spettacolo di fuochi d’artificio in programma alle 23.15 della domenica. La Fiera è aperta fino a domani dalle 9 alle 24. L’area è accessibile a piedi oppure attraverso un comodo servizio navetta gratuito, rinforzato nelle ore serali del week-end, operativo fino alle 23, con eventuali estensioni di orario in caso l’afflusso di pubblico lo rendesse necessario. Tutte le info sul sito www.comune.castiglionedeipepoli.bo.it e sulla pagina Facebook di Montagna in Fiera. "Personalmente è il decimo anno che mi occupo direttamente del coordinamento di questo importante evento per il territorio di Castiglione e non solo – dichiara il vicesindaco Tommaso Tarabusi (nella foto sopra) –. Questa edizione si lascia alle spalle anni complessi come quelli del covid, ma la voglia di socializzare e trascorrere del tempo all’aperto magari scappando dal caldo delle città è forte e lo dimostra la grande adesione di espositori che ha raggiunto il numero più elevato degli ultimi anni".

Nell’occasione tornano in campo anche gli acconciatori ed estetisti solidali della Cna (nella foto a sinistra), che saranno a disposizione del pubblico domani dalle 10 alle 18 in via Pepoli 24. Il ricavato della giornata sarà interamente devoluto ai vigili del fuoco e protezione civile di Castiglione. I professionisti della Cna, che ormai da 15 anni escono dai loro saloni per incontrare i clienti in strada a scopo benefico, offriranno a prezzi ridotti taglio, piega e servizi di estetica. L’ultimo appuntamento dell’anno con questa iniziativa sarà il 17 settembre a Castenaso.