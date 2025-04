Oltre le tariffe americane. La ricetta Banca Generali

Banca Generali Private mette al centro le imprese emiliane con un convegno a Bologna sulle opportunità e le sfide che le aziende si trovano di fronte in una fase complessa a causa delle incertezze geopolitiche e dei crescenti rischi al commercio internazionale posti da barriere e dazi doganali. L’evento, che ha riunito oltre 50 imprenditori e professionisti del territorio, è stato promosso dalla Divisione Senior Partner di Banca Generali Private – guidata dal Sales Manager Roberto Benzi e dal suo deputy Antonio Malpeli – attraverso l’impegno dei Senior Partner Nicola Rotondo e Maurizio Pasqualini, che ha introdotto i lavori.

Il convegno ha visto la partecipazione di Leandro Bovo, Head of Wealth and International Advisor di Banca Generali Private, e ha messo a confronto in una tavola rotonda Marzio Albonico, responsabile Servizio Family Protection & Planning di Banca Generali, il Presidente Generfid Spa Fiduciaria Roberto Corradini, BG International Manager, e Giorgiantonio De Giorgi, Head of M&A di Intermonte SIM Partners.