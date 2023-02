Oltre mezzo secolo d’interventi "Bologna centro d’eccellenza"

"I primi trapianti di rene a Bologna risalgono alla fine degli anni Sessanta. La paziente operata 40 anni fa rientra in quel gruppo di persone operate nell’era pre-ciclosporina, il principio attivo utilizzato per evitare il rischio di rigetto: parliamo di trapianti di rene in qualche modo ancora pionieristici – precisa il professor Gaetano La Manna (foto) direttore dell’Unità operativa complessa Nefrologia, dialisi e trapianto del Sant’Orsola –. Successivamente, infatti, il trapianto di rene ha avuto il suo periodo di massima espansione con l’utilizzo della ciclosporina come immunocompressore". All’Irccs Sant’Orsola, nel 2022 i trapianti di rene sono stati 121, di cui 39 da vivente e 83 da donatore a cuore non battente.

"Il rene da donatore vivente rappresenta la soluzione migliore possibile in quanto i pazienti possono ricevere il trapianto ed eseguirlo in modo programmato, senza dovere aspettare il donatore compatibile. Inoltre l’organo funzionerà mediamente meglio e più a lungo rispetto a quello trapiantato da donatore deceduto. Un risultato importante – sottolinea La Manna – dovuto anche alla capacità dell’équipe di Nefrologia di preservare la salute del donatore al 100%, incoraggiando così questo tipo di donazione. Bologna si conferma polo di eccellenza sia nel confronto con i migliori centri italiani sia con quelli europei offrendo ottimi risultati in termini qualitativi".

d.b.