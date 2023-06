Oltre mille firme in municipio contro la nuova differenziata

Inizia la nuova raccolta dei rifiuti a Baricella, ma con essa continuano le polemiche dei cittadini residenti che si schierano contro queste nuove modalità disposte da Hera. Le polemiche erano iniziate già mesi fa quando era stato annunciato questo cambiamento.

I cittadini raccontano la loro totale insoddisfazione per le scelte prese dall’amministrazione comunale a riguardo: "È terminata con successo la raccolta firme per la petizione contro la raccolta rifiuti, coordinata dal Comitato Voce Civica. Il numero di firme raccolte è stato 1.104, considerando che il numero di utenze si aggira attorno alle 3000. Questa petizione è stata presentata in Comune. Oltre alla presentazione della petizione, è stata chiesta un’istruttoria pubblica come previsto dall’articolo 13 dello statuto del Comune per la discussione e la modifica del sistema di raccolta rifiuti". Il gruppo di residenti, poi, aggiunge: "La stessa petizione è stata presentata alla Città Metropolitana. In questo documento chiediamo di modificare il sistema di raccolta da porta a porta a sistema misto: isole ecologiche con cassonetti stradali nei centri urbani e porta a porta nelle aree extraurbane. In occasione delle ultime assemblee, è risultata l’inadempienza del Comune riguardo il ’censimento’ che il contratto di servizio prevedeva fosse effettuato prima dell’entrata in vigore del nuovo sistema e avrebbe permesso di evitare molte delle problematiche insorte. C’è grande difficoltà per chi ha animali d’affezione in quanto non sono previste ancora le modalità dei ritiri per i rifiuti prodotti dagli animali stessi".

"Vi sono inoltre – sottolinea il comitato – numerose criticità relative sia al sistema di raccolta che per quanto riguarda l’efficacia del sistema di tracciamento che non garantisce un livello accettabile per la privacy. Chiediamo a gran voce che cambi qualcosa e che si rivaluti il sistema".

z. p.