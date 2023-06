Oltre mille interventi cittadini La conta dei danni di Priolo

Continua la conta dei danni relativi all’alluvione, che ha colpito anche i territori cittadini, soprattutto quelli collinari. Nel Bolognese, sono 1.158 mila gli interventi urgenti, finalizzati al ripristino dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, che sono già stati avviati o saranno da avviare nei prossimi mesi, per un valore totale di oltre 337 milioni di euro. Degli oltre mille interventi, 443 sono già terminati, registrando 6 milioni 330 mila euro, 268 sono ora in corso, per 90 milioni e 340 mila euro; sono da attivare 430 interventi, dal costo di quasi 239 milioni di euro. I restanti 17, infine, sono in fase di valutazione, con una somma di un milione e 653 mila euro. A spiegarlo, è la vicepresidente della Regione Irene Priolo, che ha presentato un valore totale regionale di danni da 1,8 miliardi di euro.