Oltre seimila euro ai dipendenti. L’Ima fissa i premi per il 2025

Ima, la multinazionale del packaging della famiglia Vacchi, erogherà nel corso del 2025 premi per oltre 6.000 euro a dipendenti di Bologna e a quelli degli stabilimenti di Parma, Alessandria e Firenze. Lo ha annunciato l’azienda ai sindacati, che lo hanno riferito oggi ai lavoratori nelle assemblee. Si tratta dell’importo massimo che era possibile ottenere in base agli accordi, segno che sono stati raggiunti tutti gli obiettivi. La somma totale dei premi è pari a 6.125 euro per un quinto livello. Nello specifico, si parla di un premio di risultato da 2.200 euro uguali per tutti i lavoratori, a cui si aggiungono un premio di piano industriale di 400 euro, un premio di consolidamento di 3.275 euro e un welfare straordinario di 250 euro già erogato a marzo. "Siamo soddisfatti, è uno dei migliori premi sul territorio – commenta Marco Colli della Fiom-Cgil – Riconosce l’impegno del sindacato, dei lavoratori e delle lavoratrici e dell’azienda".