Oltre seimila studenti visitano aziende locali

Oltre 6.000 studenti delle superiori visiteranno le aziende. In regione circa 200 fabbriche aperte per il Pmi day, la giornata nazionale di piccole e medie imprese organizzata da Piccola Industria Confindustria con le associazioni industriali dei territori. "Il Pmi day – dice il presidente della Piccola Industria Confindustria Emilia-Romagna, Maurizio Minghelli (in foto) – è un’occasione per raccontare a studenti e prof le nostre imprese".