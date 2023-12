Nel film ’Il Silenzio degli innocenti’ compare per soli 25 minuti. Eppure sono bastati a fargli vincere l’Oscar e a incidere il suo Hannibal Lecter nell’immaginario (e negli incubi) degli spettatori. Ma l’inquieto baronetto gallese Anthony Hopkins è molto altro: in oltre 50 anni di carriera ha spaziato da Shakespeare all’universo Marvel, collaborando con i più grandi registi.

In occasione dell’uscita del nuovo film che lo vede protagonista, ’One Life’ di James Hawes (in prima visione al Modernissimo oggi alle 17,30 e in Sala Cervi), la Cineteca presenta al Modernissimo un ’Omaggio a Anthony Hopkins’.

Il film che apre la piccola rassegna è basato sulla storia dell’agente di cambio Nicholas Winton che riuscì a salvare 669 bambini dai nazisti, portandoli fuori da Praga poco prima della chiusura delle frontiere. James Hawes, abile regista di serie tv, esordisce al cinema con uno splendido film che guarda alla lezione di Spielberg e Polanski. Hopkins interpreta l’anziano Winton (nella foto) con intensità e maestria.

Si prosegue poi con ’Il silenzio degli innocenti’ di Jonathan Demme (sabato 23 dicembre alle 22,30): cinque Oscar e gloria eterna per il regista e per i due protagonisti (oltre a Hopkins, che protagonista lo è nonostante i soli 25 minuti, Jodie Foster). domenica 24, alle 21,15 ’Quel che resta del giorno’ di James Ivory: storia senza salvezza del maggiordomo Stevens, della sua dedizione assoluta al lavoro e del suo amore inespresso per la governate Miss Kenton (Emma Thompson). La rassegna si chiude martedì 26 dicembre alle 18,30 con il biopic ’Hitchcock’ di Sacha Gervasi. Alla figura trabordante del grande regista viene opposta un’altrettanto grande Helen Mirren.