Omaggio a Ezio Bosso del Beltrani Modern Piano Trio

Domani alle 21 al Cassero Teatro Comunale si terrà il concerto “Omaggio a Ezio Bosso” con il Beltrani Modern Piano Trio. Il Beltrani Modern Piano trio nasce nel 2021 a Bologna dall’incontro, l’amicizia e la profonda stima fra tre rinomati musicisti. Fin dalle prime collaborazioni nasce tra gli artisti una grande intesa che li porta a costruire un progetto unico. La peculiarità del trio è la capacità di unire la tecnica, la precisione e la bellezza del suono tipiche della musica classica con l’improvvisazione, la libertà e le sonorità del repertorio moderno, ciò permette un’interpretazione unica che spazia in vari generi musicali, dalla musica classica alla musica moderna, dalle più celebri colonne sonore fino a contaminazioni jazz e di musica leggera. Il trio è composto da: Pietro Beltrani al pianoforte. Nato a Imola, si diploma al Conservatorio G. Rossini di Pesaro e poi il diploma di secondo livello al Conservatorio B. Maderna di Cesena. É il primo imolese ad avere ottenuto il diploma presso l’Accademia Pianistica Internazionale “incontri col Maestro” di Imola. Importante la sua affermazione ottenuta ad agosto 2009 a Castrocaro Terme, come uno dei tre vincitori della tredicesima “Rassegna dei migliori diplomati dei conservatori e degli istituti pareggiati d’Italia. Nel 2013 riceve la Special Mention of Outstanding Musicianship in occasione della quarantesima edizione degli “Umbria Jazz Clinics”. Daniele Negrini al violino. Nato a Bologna, a 11 anni intraprende lo studio del violino presso il Conservatorio di G. B. Martini di Bologna nella classe del M° Riccardo Capanni dove nel 2017 si Diploma con il massimo dei voti e dove, nel 2020, poi, consegue la laurea con il voto di 110 e lode al Biennio Sperimentale di Musica da Camera sotto la guida del M° Mauro Valli. Al violoncello Tiziano Guerzoni. Nato a Bologna, inizia lo studio del violoncello a soli 7 anni sotto la guida del padre, il M° Enrico Guerzoni. Studia all’Accademia del Violoncello di Imola per poi diplomarsi appena maggiorenne con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore al Conservatorio G.B. Martini di Bologna.