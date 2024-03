Omaggio a Lorusso. Cerimonia e dibattiti

Omaggio alla memoria dello studente universitario Francesco Lorusso, ucciso nel 1977. La cerimonia domani, alle 10.30, la vicesindaca Emily Clancy ricorderà il giovane con la deposizione di una composizione di fiori alla lapide in suo ricordo in via Mascarella 37. La novità di quest’anno è che i due archivi di movimento, quello di via Avesella e il CentroDoc ’Lorusso-Giuliani’, hanno deciso di costruire un percorso per ricordare lo studente e le giornate di rivolta del ’77 attraverso una serie di iniziative che si terranno in via Avesella, lo stesso giorno, alle 18, letture e proiezioni sul tema ’Studiare il ’77 e i movimenti sociali’. Martedì, invece, in via Zamboni 38, alle 18.30, si terrà un dibattito dal titolo ’Una memoria eretica del presente’. Oggi incontri al CentroDoc, via Paolo Fabbri 110, con il pranzo alle 13, presentazione del libro di Valerio Minnella e alle 18 concerto dei Gang.