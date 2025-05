Omaggio a Quinto Ferrari

Il 24 maggio di .. qualche anno fa (1907), nasceva nella sua Bologna Quinto Ferrari, cantastorie e cantautore dialettale.

Sono invece passati 30 anni dalla scomparsa e a Quinto è dedicata la figurina solidale Forever Sticker #10. L’importanza di mantenere viva la Memoria, anche nel mondo della musica.

L’appuntamento è per martedì prossimo, 27 maggio alle 18 al The Rocker Inn in via San Felice 77, con la partecipazione di Fausto Carpani ed altri ospiti.

Prima edizione folder + figurina adesiva in 100 copie numerate, a sostegno del progetto Adotta con la Figurina.