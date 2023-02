Omaggio a Valenti ucciso dai Savi trent’anni fa

Con una messa, la deposizione di fiori nei luoghi della sua memoria e uno spettacolo - inchiesta, Zola oggi ricorda Massimiliano Valenti, giovane vittima della banda della Uno Bianca, trucidato 30 anni fa in via Morazzo, ai confini con Bologna. Il 21enne zolese venne infatti ferocemente freddato la mattina del 24 febbraio 1993, quando, nei pressi della sua abitazione in via Tasso venne prelevato e ucciso in quella strada isolata e gettato nel fosso. L’unica ’colpa’ di Massimiliano, pagata con vita, fu quella di aver assistito al cambio di auto effettuato in via Tasso dal commando al termine della rapina messa a segno al Credito Romagnolo di via Alfieri. La tragica vicenda non è mai stata dimenticata dalla comunità di Zola, che alle 9.30 si riunisce nella chiesa di San Tomaso per la messa di suffragio, alla quale seguirà una deposizione di fiori al giardino dedicato a Massimiliano in via Tasso e presso il cippo eretto in sua memoria in via Morazzo nel luogo dell’omicidio. Venerdì prossimo alle 20,45 all’auditorium Spazio Binario va in scena Uno Bianca Reload, uno spettacolo in tre atti di e con Paolo Soglia e Donatella Allegro. Ingresso gratuito.