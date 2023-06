Omaggio a Zeffirelli I 100 anni del Maestro

C’è un film nel programma odierno del Cinema Ritrovato che bisognerebbe vedere. Si intitola ’Cortile Casino’, è proiettato alle 11 al cinema Lumière ed è diretto da Robert Young e Michael Roemer, quest’ultimo uno dei maestri riconosciuti da Nan Goldin, tra i suoi "idoli". I due registi hanno co-diretto nel 1962, "il loro ritratto saggistico visivamente sorprendente dell’Italia meridionale impoverita, per una serie di documentari della Nbc, i cui produttori rimasero così scioccati e turbati dalla schietta rappresentazione delle difficoltà del film che decisero immediatamente di annullarne la messa in onda, licenziando Young, allora sul canale libro paga". Ecco il racconto fatto da Haden Guest, direttore dell’Harvard Film Archive, per il catalogo del festival. Per ordine della Nbc, prosegue la storia, il negativo del film è stato distrutto, ma una stampa è stata salvata da un dipendente che ha creduto nei meriti del film. "Visto oggi Cortile Casino – scrive Guest- nonostante la voce fuori campo in lingua inglese imposta dalla Nbc al film – è un documento straordinario che coglie una sacca d’Europa dimenticata dal progresso postbellico, dove persistono ostinatamente le difficili condizioni del pre-WW2".

Poi ancora, a 100 anni dalla sua nascita (era nato il 12 febbraio 1923) si festeggia al festival Franco Zeffirelli, con la direttrice del Museo Zeffirelli Caterina d’Amico assieme ad Angela Allen (18,30 DamsLab), script supervisor dell’Amleto che il regista portò sul grande schermo nel 1990, affidando a Mel Gibson (foto) il ruolo del principe di Danimarca. Alle 20.30 al Cinema Europa si vedrà quindi il film e il pubblico ritroverà Angela Allen, accompagnata da Masolino d’Amico, anglista di fama e traduttore, tra i vari grandi della letteratura inglese, proprio di William Shakespeare. La giornata si chiude in piazza con ’Biruma No Tategoto’ di Kon Ichikawa, con l’introduzione di Goffredo Fofi. Precede una selezione di 10 film Lumière recentemente restaurati e accompagnati al piano da Daniele Furlati.

b. c.