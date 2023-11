Omaggio ai caduti di Nassiriya: "Nel mondo è tornata la guerra"

Commemorazione dei caduti di tutte le guerre e omaggio ai caduti della strage di Nassiriya nel ventesimo anniversario. Anzola, domenica mattina, con una solenne cerimonia, presenziata dal sindaco Giampiero Veronesi, ha ricordato i suoi caduti e quelli di Nassiriya.

Alla cerimonia era presente anche Lorenzo Bruno, fratello del maresciallo Massimiliano Bruno, e autorità civili e militari, i gruppi alpini di Anzola, Crespellano e San Giovanni in Persiceto e una delegazione della sezione bolognese - romagnola, e rappresentanti di Anpi e Protezione civile. Sono state deposte corone di fiori ai piedi del monumento ai caduti in piazza Giovanni XXIII, in piazza Berlinguer al monumento del partigiano e nella rotonda dedicata ai caduti della strage di Nassiriya e a quelli delle missioni internazionali di pace. Questa rotatoria ospita una statua dedicata, finanziata dall’azienda GD, che è stata realizzata dagli artisti Nicola Zamboni e Sara Bolzani. "Lo scenario mondiale – ha detto Veronesi – sta cambiando e diventa sempre di più uno scenario di guerra. Tanti i conflitti nelle varie parti del mondo ma la guerra in Ucraina e l’ennesima guerra in Medio Oriente ci riportano tutti i giorni immagini di distruzione, di dolore e disperazione. Oggi tutti noi, assieme alla comunità internazionale, dobbiamo rimanere uniti e prenderci cura della democrazia.

p. l. t.