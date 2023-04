Omaggio al cippo di selenite per ricordare i morti sul lavoro

In occasione della Festa del Lavoro, lunedì 1° maggio alle ore 11, le autorità cittadine si ritroveranno al cippo dedicato ai caduti sul lavoro che si trova all’ingresso del Circolo Arci San Lazzaro (via Bellaria, 7) per un momento di commemorazione. L’evento vedrà la presenza del sindaco Isabella Conti, della presidente dell’Anpi San Lazzaro Giulia Casini, della responsabile Cgil San Lazzaro Nadia Trebbi, e del presidente dell’Arci San Lazzaro Franco Fanizzi, oltre ai rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia Locale.

Il cippo di selenite posto all’ingresso del Circolo Arci è dedicato ai caduti sul lavoro nelle cave e, insieme a quello in memoria dei partigiani morti durante la Resistenza e dei Martiri di Pizzocalvo, fa parte dell’eredità di Rino Montroni, marmista, scomparso alla fine del 2019.