Omaggio al Maestro Abbado . Intitolati i giardini di Santo Stefano

I giardini di fianco alla Basilica di Santo Stefano porteranno il nome di Claudio Abbado. Il Comune ha deciso di intitolare l’area verde al grande direttore d’orchestra in occasione dei 10 anni della sua scomparsa, il 20 gennaio 2014. "Ringraziamo l’amministrazione comunale e la Città metropolitana di Bologna per l’intitolazione in memoria di nostro padre – commentano i figli del Maestro – è un gesto di riconoscenza e di affetto da parte di questa città che Claudio ha amato e nella quale ha scelto di vivere dal 2004. Dedicargli un’area verde in piazza Santo Stefano assume un significato più profondo, perché era particolarmente legato a questo luogo e per l’interesse e il rispetto che Claudio ha sempre dimostrato per la cura e la salvaguardia dell’ambiente".

Abbado, continuano i suoi figli, "con il pensiero rivolto alla musica, intesa come mezzo di comunicazione e di ascolto, un bene sociale da condividere, uno strumento di cambiamento e di riscatto, anche a Bologna ha rivolto la sua attenzione ai giovani e alla loro formazione fondando l’Orchestra Mozart. Tutte le prove generali sono sempre state aperte al pubblico del terzo settore". Dal 2006, poi, il suo impegno si è concentrato su "due progetti sociali importanti- continuano i figli del Maestro- il Tamino, con i laboratori di musicoterapia nei reparti pediatrici del Policlinico Sant’Orsola, e il Coro Papageno, costituito da detenuti e detenute della Casa circondariale assieme a coristi volontari esterni. Oggi questo seme continua a dare i suoi frutti".

Il maestro Abbado, afferma la delegata alla Cultura, Elena Di Gioia, "ha lasciato un ricordo importante e caro in tutte le città e nei luoghi in cui ha portato la sua musica e la sua presenza. Bologna, in particolare, ha avuto l’onore di accogliere il Maestro nell’ultimo periodo della sua vita, nel quale il rapporto con la città si è consolidato. Abbiamo individuato i giardini della Basilica di Santo Stefano, luogo a lui caro, per l’intitolazione in memoria del Maestro, come segno profondo di stima e affetto"