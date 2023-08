Omaggio al mirtillo L’oro nero del Corno

Domani e domenica nella suggestiva piazzetta del Rione Fondaccio a Lizzano in Belvedere si svolgerà la decima edizione della Festa del Mirtillo. Come da tradizione, saranno venduti i mirtilli neri raccolti nel parco del Corno alle Scale e nelle zone limitrofe e sarà possibile degustare anche alcuni prodotti tipici che hanno come protagonista questa bacca. Dalle vecchie torte da credenza, cucinate seguendo le classiche ricette della nonna, ai dolci più elaborati passando per il "mirtillino", un liquore tipico di questo territorio. Organizzata dalla proloco di Lizzano, la festa ha come obiettivo quello di riportare il visitatore alle usanze di un tempo degustando quelli che oggi sono piatti ricercati e che allora erano la principale fonte di sostentamento della popolazione residente.

E’ il caso del ciaccio lizzanese, una sorta di piadina prodotta con un impasto a base di farina di castagne. Nella giornata di domenica sarà anche possibile vedere i raccoglitori di mirtilli in azione seguendoli lungo i sentieri del Corno alle Scale. L’escursione parte alle ore 9.30 dalla località Cavone e prevede un cammino di 2 ore e mezza. L’adesione va inoltrata alla cooperativa Madreselva e la prenotazione è obbligatoria anche per allestire i diversi gruppi. Sebbene ufficialmente si sia arrivati alla decima edizione di questa festa, ufficiosamente questo evento ha una storia un po’ più lunga, ma solo dal 2013 è stata utilizzata questa formula definitiva. Domani la festa si sviluppa dalle 15 alle 20, mentre nella giornata di domenica si va dalle 10.30 alle 19.30. Sin dall’antichità il mirtillo nero veniva utilizzato come prevenzione per la fragilità capillare e per mantenere sana la vista. La leggenda vuole che i celti che abitavano la zona di Lizzano utilizzassero questa bacca per le loro pozioni e che gli antichi romani avessero poi rubato questa ricetta ai cerusici della zona.