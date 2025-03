Omaggio al Signor G. Monologhi e canzoni del genio di Gaber

Omaggio a Giorgio Gaber e non solo venerdì al teatro Calcara di Valsamoggia dove per la rassegna di prosa Venghino signore venghino va in scena lo spettacolo ’Buonasera signor G’. Molto di più di un ricordo del cantante attore, ma soprattutto un viaggio tra le sue parole e musica, seguendo un istinto più che un copione. Nella produzione dell’Accademia dei folli, con la regia e la partecipazione di Carlo Roncaglia, ci si pone di fronte alla straordinaria attualità di Gaber, dei suoi monologhi e canzoni, per approdare nel presente, accettando il disequilibrio e la fragilità. Sul palco Andrea Cauduro alle chitarre, Enrico De Lotto al basso, Matteo Pagliardi alla batteria. Con testi e musiche Gaber e Sandro Luporini, come sottofondo di una scena dalla quale emerge un marciapiede deserto dalla penombra di una stanza, di fronte alle contraddizioni del nostro tempo.