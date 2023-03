Omaggio al talento di Evelyn Glennie

La vita straordinaria e il talento di una donna sono al centro dello spettacolo di oggi al Museo San Colombano alle 18,30 e alle 21. Per rassegna ’No Limits’ va in scena ’Senti! La storia di una musicista sorda, omaggio a Dame Evelyn Glennie’ (foto). Realizzato in collaborazione con la Fondazione Entroterre e MezzoForte vede Catalina Vicens agli strumenti a tastiera e Enrica Sangiovanni come voce recitante. Più che un concerto, sarà una ricchissima esperienza multisensoriale e di ’ascolto aumentato’.

La trama dello spettacolo si basa sulla storia vera di una musicista scozzese, Dame Evelyn Glennie, che, pur avendo perso l’udito in tenera età, ha ottenuto un grande successo.