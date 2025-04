Omaggio alla primavera. L’evento moda di Kontatto

Moda, stile e novità: grande successo per ’Vitamina K’ e ’Whispers of Spring’ nello store Kontatto di via dell’Indipendenza.

Il punto vendita si è trasformato in un’esplosione di colori, stile e femminilità con l’evento ’Vitamina K’, un momento speciale pensato per coinvolgere il pubblico e celebrare l’arrivo della bella stagione con la sua nuova collezione. L’iniziativa, accolta con entusiasmo da numerose visitatrici, ha avuto luogo all’interno dello store di abbigliamento Kontatto, diventando un vero e proprio punto d’incontro tra moda e community.

L’evento ha offerto l’occasione di toccare con mano i capi della collezione ’Summerland’, un omaggio alla primavera più spensierata, tra tessuti leggeri, stampe vivaci e linee fluide pensate per valorizzare ogni silhouette. Non solo: durante ’Vitamina K’, il pubblico ha potuto scoprire in anteprima esclusiva le creazioni della ’Whispers of Spring’, la nuova collezione estiva, dove tonalità pastello, dettagli floreali e tagli eleganti raccontano una femminilità sussurrata, ma decisa. L’atmosfera all’interno del negozio è stata resa ancora più accogliente da piccoli momenti dedicati alla clientela, con consigli di stile, brindisi, e tante occasioni per condividere la passione per la moda.

"’Vitamina K’ – ha dichiarato Federico Ballandi, fondatore ed amministratore del brand – è stata pensata come una carica di energia e stile. Volevamo creare un momento di connessione autentica con le nostre clienti e con la città, per mostrare non solo i capi, ma il mondo Kontatto nella sua essenza, proprio in un periodo che sentiamo richiedere più che mai stimoli positivi".

Con questo evento, Kontatto ha dimostrato ancora una volta quanto sia importante il rapporto diretto con la propria community, offrendo un’esperienza che va ben oltre lo shopping. Vitamina K si candida così a diventare un appuntamento fisso, in grado di portare ogni stagione un tocco di freschezza e creatività nel cuore della moda femminile.