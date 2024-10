Omaggio all’Angelo di Marzabotto. Il Memoriale per don Fornasini

‘L’angelo di Marzabotto’ avrà il suo memoriale: a ottant’anni di distanza, domani al Cimitero di San Martino, l’Arcidiocesi e la Federazione BCC dell’Emilia-Romagna inaugureranno l’opera dedicata a don Giovanni Fornasini, il giovane sacerdote brutalmente ucciso dai nazisti il 13 ottobre 1944 a pochi giorni dall’eccidio della vicina Marzabotto. Già insignito della Medaglia d’Oro alla memoria, don Fornasini è stato beatificato da Papa Francesco nel settembre 2021. Il memoriale, realizzato grazie al contributo delle Banche di Credito Cooperativo aderenti alla Federazione regionale, celebrerà la vita del sacerdote e la sua ingiusta morte con un percorso dinamico, realizzato all’esterno del cimitero, che condurrà i visitatori e i fedeli a uno spazio di meditazione e di preghiera nell’esatto luogo dove fu trovato il corpo del sacerdote.

"Figure come quelle di don Fornasini incarnano i valori fondanti del credito cooperativo – commenta Mauro Fabbretti, presidente della Federazione BCC dell’Emilia-Romagna –: comunità, cura, sostegno dei più deboli. Tanto basterebbe a voler celebrare una persona così grande nella sua umiltà. Ma ancora di più, quella dell’Angelo di Marzabotto è la storia di un territorio in cui affondano le radici profonde della cooperazione di credito". "Esprimo a nome dell’Arcidiocesi il mio ringraziamento per il sostegno della Federazione BCC alla realizzazione di questa opera", aggiunge il vicario generale, monsignor Giovanni Silvagni.

L’appuntamento per l’inaugurazione del memoriale è domani, alle 10, presso la chiesa parrocchiale di Marzabotto (dove sono custodite le spoglie). Verrà celebrata la messa da monsignor Stefano Ottani, vicario generale per la sinodalità dell’Arcidiocesi. Alle 11.30, a Monte Sole, presso il cimitero di San Martino di Caprara, l’inaugurazione vera e propria del Memoriale con lo svelamento dell’opera per il quale è attesa la partecipazione del cardinale Matteo Maria Zuppi.