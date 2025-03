Omaggio alle donne in musica e poesia

Un affascinante viaggio attraverso la musica e la poesia femminile, una lettura spettacolo dedicata alla forza delle donne al teatro Mazzacorati 1763 di via Toscana. Stasera alle 21 infatti, alla vigilia della Giornata mondiale della Poesia, musica e poesia femminile, tra il secondo Ottocento e il primo Novecento. La voce di Irene Bonvicini e il pianoforte di Giovana Ceranto si fondono in un’affascinante narrazione musicale per celebrare la forza della parola poetica e la sua trasformazione in musica.