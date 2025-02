Come cambia piazza Mickiewicz a Bologna: aiuole più grandi, panchine e nuova illuminazione

Bologna, 5 febbraio 2025 – Piazza Mickiewicz si rifà il look. Il Comune ha presentato il nuovo volto di uno snodo cruciale a due passi dai cantieri del tram per la linea rossa: nuovi arredi urbani come panchine (di cui una arcobaleno) e aiuole (per ora non molto verdi), percorsi ampliati per quanto riguarda pedoni e ciclisti e nuova illuminazione.

L’intervento è costato circa 170mila euro e l’obiettivo principale riguarda la sicurezza stradale. E, soprattutto, una velocità alla guida più moderata. E’ stato sopraelevato a questo proposito il tratto tra via Amaseo e via della Concordia con la separazione delle manovre di svolta di ciclisti e automobilisti. Sul lato opposto della piazza, invece, tra via Mondo e via dell’Artigiano è stato creato un nuovo attraversamento pedonale. In mezzo a piazza Mickiewicz un’aiuola centrale ingrandita con nuovi spazi di socialità e un parcheggio per le bici, tutti “elementi richiesti dai cittadini nell’ambito del Bilancio partecipativo del Quartiere”, sottolineano da Palazzo d’Accursio. Presenti Michele Campaniello, assessore alla Nuova mobilità, Adriana Locascio, presidente del San Donato-San Vitale, e l’influencer degli umarells Danilo Masotti.

Gli altri cantieri di Bologna 30

Il Comune questa mattina ha colto anche l’occasione per fare il punto su nuovi interventi legati a Bologna Città 30: sono terminati i lavori per la nuova pista ciclabile bidirezionale rossa sul ponte di San Donato, che ha garantito la separazione del percorso tra ciclisti e pedoni e ha completato la continuità dei percorsi ciclabili lungo la via. E’ stato anche completato il tratto esterno della ciclabile di San Donato da Viadagola al confine comunale.

Terminati anche i lavori in via Toscana, con la messa in sicurezza di incroci e attraversamenti e la realizzazione di nuove corsie ciclabili monodirezionali rosse. Sono inoltre in via di conclusione gli interventi in viale Oriani e quelli di messa in sicurezza nella zona di porta Saragozza.

Infine, sono ancora in corso i lavori in zona Irnerio per la realizzazione di corsie a doppio senso ciclabile in zona universitaria e la riqualificazione di piazza di Porta Mascarella, con l'inserimento di un'area pedonale con aiuole e alberature. Tra gli altri interventi realizzati anche la ciclabile di via Dagnini, completata pochi giorni fa, e quelli per migliorare la sicurezza stradale in via Bombicci e in via del Lavoro.