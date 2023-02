La storica ‘Gigant’ ora ha un nuovo proprietario. L’azienda, specializzata nella progettazione e produzione di presse oleodinamiche per lo stampaggio a freddo e a caldo, è stata infatti acquisita da ‘L’Omera’, ditta di Chiuppano (nel Vicentino) fondata nel 1951. Una strategia volta a consolidare la posizione di quest’ultima all’interno del mercato delle presse oleodinamiche, in cui Gigant ha sempre significato garanzia. Con questa operazione l’azienda veneta, che ha da poco festeggiato i 70 anni di storia e che nel 2022 ha conseguito un fatturato di 24 milioni di euro, rafforza così la propria già significativa presenza come hub tecnologico nel campo delle macchine utensili per la deformazione della lamiera: il brand Omera è riconosciuto a livello internazionale per la progettazione e produzione di rifilatrici bordatrici, presse meccaniche e oleodinamiche anche a risparmio energetico, e linee automatiche per processi produttivi chiavi in mano.

"Con questa acquisizione – spiega Massimo Carboniero, amministratore delegato e contitolare di Omera – abbiamo da un lato lanciato un forte segnale di vitalità, con conseguenti prospettive di crescita e, dall’altro, acquisito una maggiore forza di penetrazione nel mercato anche con l’aumento del parco clienti sia in Italia che all’estero".

Un’acquisizione che guarda al futuro, dunque. Nata sotto le Due Tori nel ’56, la Gigant si è trasferita nella sede di Calderara a partire dagli anni 2000: nel decennio successivo ha avviato diverse collaborazioni con poli universitari e industriali, sviluppando all’interno di progetti di ricerca e sviluppo nazionali ed europei soluzioni tecniche e di processo, fino ad arrivare nel 2014 all’acquisizione del marchio Promotec, costruttore italiano all’avanguardia di macchine per taglio termico laser, plasma e ossitaglio. Da questa sinergia nacque il Gruppo Gigant Industries. Ora, la rilevazione da parte di Omera della storica azienda. "Abbiamo già un portafoglio ordini che copre quasi tutto l’anno – conclude Carboniero di Omera – e non mancheranno ulteriori operazioni nel prossimo futuro perché Omera continui a crescere anche grazie all’alto livello tecnologico, alla qualità dei suoi prodotti e al servizio di assistenza in ogni parte del mondo".

