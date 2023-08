Omicidi e gang rivali, il ritratto

I Bandidos sono un club di motociclisti nato negli Stati uniti negli anni Sessanta (1966), ma ha affiliati in moltissimi Paesi. Nemici giurati del gruppo rivale ’Hell’s Angels’, in Germania nel 2008 due membri dei Bandidos furono condannati all’ergastolo per l’omicidio di un membro degli Hell’s Angels. Ma tra guerre tra bande, crimini appunto anche gravissimi e raid i varie parti del Paese, hanno portato nel 2021 il ministro degli Interni tedesco Horst Seehofer a sciogliere il gruppo e renderlo illegale; il patrimonio del club tedesco è stato confiscato e i suoi simboli proibiti da esibire in pubblico. Gli iscritti al gruppo erano circa 650, in quel periodo.

Il 21 luglio scorso, il raduno internazionale dei Bandidos si è tenuto in Italia: il nutrito gruppo di motociclisti si è dato appuntamento prima nel parcheggio del The Space Cinema, poi tutti insieme i bikers sono arrivati in ’parata’ nel luogo del ritrovo, nei pressi del Museo della Libertà, al confine con San Lazzaro, scortati dalla polizia municipale incaricata di presidiarli.

Poi, alcuni di loro sono rimasti in città qualche giorno per poi rientrare nei rispettivi Paesi d’origine.