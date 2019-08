Bologna, 28 agosto 2019 - Nicola Rinaldi, bolognese di 28 anni, è stato ucciso questa mattina in via Lodovico Frati (video), al Pilastro, morendo a pochi metri dalla sua casa. La polizia, pochi minuti dopo, ha portato due persone negli uffici della Questura, anche se non è stato emesso un provvedimento formale di fermo: si tratta di un 58enne, vicino di casa e del cognato, un giovane tunisino (FOTO).

Tutto è successo intorno alle 11,45: alcuni residenti hanno chiamato i soccorsi dopo avere visto il giovane in una pozza di sangue. I sanitari del 118, arrivati a sirene spiegate, l'hanno trovato ancora in vita, ma pochi minuti dopo è morto. E' stata subito allertata anche la polizia che ha avviato le indagini, sentendo i testimoni.

A quante pare, da una prima ricostruzione, il 28enne sarebbe stato prima aggredito in casa del 58enne e successivamente è uscito in strada, dove poi è morto. Gli esperti della scientifica, infatti, hanno trovato tracce di sangue sia nell'appartamento del 58enne, che nell'androne del palazzo da cui poi il 28enne è uscito, ferito. Poi è comparso il coltello con il quale il giovane di 28 anni è stato colpito. Gli agenti hanno rintracciato due uomini: uno il 58enne vicino di casa, e l'altro il cognato di quest'ultimo, un giovane tunisino. I testimoni, almeno sette, potrebbero chiarire dinamica e movente dell'omicidio. Una delle ipotesi su cui bisognerà trovare riscontri è che alla base della lite ci sia stata una questione di droga.

In via Frati le indagini si stanno svolgendo in un clima molto teso. Diversi residenti sono scesi in strada, a quanto pare anche alcuni parenti della vittima, e tra alcuni di loro è nata una discussione per alcune foto scattate da un giovane: per calmare gli animi è dovuta intervenire la polizia. La tensione, poi, è cresciuta tra i poliziotti intervenuti e residenti, a quanto pare vicini alla vittima e che volevano giustizia, quando gli agenti hanno provveduto a portare il 58enne in questura.

Sono volati spintoni, sono stati rotti vetri ed è stato necessario chiedere l'intervento di rinforzo di agenti in tenuta antisommossa. Per quanto riguarda il capitolo legato alle indagini, invece, secondo la ricostruzione fatta fino a ora, la vittima era ai domiciliari e viveva con la madre, in via Frati. In mattinata sarebbe comunque uscito di casa e avrebbe incontrato il 58enne. Tra i due è scoppiata una lite e il giovane è stato accoltellato. L'assassino è dunque rientrato in casa. Il secondo uomo fermato sarebbe un magrebino, compagno della figlia del 58enne, che inizialmente era fuggito ed è stato in seguito rintracciato in via Galeotti, su segnalazione di una persona. Non è ancora chiaro il suo ruolo.

La mamma della vittima, Anna, scesa in strada, è distrutta: «Qui è nato e qui è morto. Ha vissuto sempre qui. Ho altre tre figlie femmine, dopo 30 anni mi era nato un maschio. E me lo hanno portato via». Circondata da familiari e conoscenti, la donna é rimasta in strada mentre la polizia eseguiva i rilievi per chiarire quanto accaduto, sul posto anche il pm Marco Imperato. «Un ragazzo ha aiutato mio figlio - ha aggiunto la madre - lui viveva con me, era ai domiciliari. Io vivo per i miei figli». Intanto, alcuni testimoni sono stati accompagnati in questura per essere ascoltati.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

