Omicidio a San Giovanni La tragedia anticipata da alcuni biglietti Sequestrati due coltelli

di Federica Orlandi Nei biglietti scriveva di non farcela più, di essere esasperata. La malattia del marito, affetto dal morbo di Parkinson e da pochi giorni tornato dall’ospedale in condizioni che peggioravano a vista d’occhio, non le dava pace. Soprattutto dopo la morte dell’amato fratello, che viveva con l’anziano e che una mattina di pochi mesi fa non si è più svegliato. Poi, man mano che i giorni passavano, nei bigliettini lasciati sparsi per casa e in parte rinvenuti anche a bordo dell’auto che è stata il teatro della loro tragedia, Carla chiedeva scusa al figlio. Anticipando, in sostanza, il gesto che stava per compiere, senza però scrivere frasi d’addio. Ora Carla Grazia, 76 anni, è piantonata dai carabinieri in una stanza della Medicina d’urgenza del Sant’Orsola. Arrestata in flagrante per avere ucciso a coltellate il marito Renzo Marchesi, 78, all’interno del loro Nissan Qashqai bianco, in un desolato parcheggio della zona industriale di via Sabin, a San Giovanni in Persiceto. Fermi a poche centinaia di metri da casa loro, venerdì sera, poco prima delle 20. Ad allertare il 118 è stato il figlio della coppia, preoccupato da una telefonata della madre in evidente stato confusionale. E i sanitari, accorsi, si...