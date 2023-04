Omicidio di Alessandra Matteuzzi, il killer Giovani Padovani sarà trasferito in psichiatria

Bologna, 12 aprile 2023 – Giovanni Padovani è tornato in città, ma ci rimarrà per poco. Il ventottenne accusato dell’omicidio pluriaggravato della ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56 anni, assassinata a martellate, calci, pugni e finita a colpi di panchina sotto casa di lei il 23 agosto dell’anno scorso, è tornato nel carcere della Dozza, dopo essere stato per qualche tempo detenuto in quello di Piacenza, in cui è stato sottoposto a valutazioni di ordine psichiatrico.

Ora però è ricoverato nell’infermeria della casa circondariale, a seguito di un aggravamento della sua condizione psicotica avvenuta non appena tornato nella cella bolognese, alla fine della settimana scorsa. Una crisi che lo ha reso ad alto rischio di gesti autolesionistici, addirittura suicidari. Al punto che la casa circondariale ha richiesto un suo trasferimento in una struttura sanitaria apposita, più adeguata a curarlo come necessario: il nulla osta della Procura (i pm sono Domenico Ambrosino, Francesca Rago e Lucia Russo) è scontato e così già in settimana il detenuto sarà trasferito in una struttura sanitaria psichiatrica di alta specializzazione di Reggio Emilia (l’ex ospedale psichiatrico giudiziario, per intenderci).

Padovani resterà nel frattempo ricoverato nell’infermeria e sedato con potenti psicofarmaci. Il suo quadro clinico, così come delineato non solo dal consulente di parte, lo psichiatra Alessandro Meluzzi, ma anche dai sanitari delle due strutture carcerarie emiliane, sarebbe molto compromesso.

Il timore, ora, è che le sue condizioni psichiche possano ritenersi talmente alterate da non permettergli di sostenere un processo: la prima udienza, per lui, è già fissata per il 3 maggio prossimo. Ma se la psicosi venisse confermata da un perito super partes , nominato dal giudice, che lo dovesse ritenere inabile a partecipare coscientemente al processo, il processo potrebbe slittare. Nel processo, Padovani rischia una condanna all’ergastolo: risponde infatti di omicidio pluriaggravato, dallo stalking, dai futili motivi, dalla premeditazione e dal pregresso rapporto affettivo con la vittima, con cui c’era stata una relazione sentimentale.

Una possibilità, questa del suo non riuscire a sostenere il processo, già preannunciata nei giorni scorsi dall’avvocato dell’omicida, Gabriele Bordoni, per il quale, a fronte di qualche polemica levatasi al riguardo, commenta: "Non si tratta certo di una ’strategia’: che il mio assistito sia molto provato è stato rilevato da medici psichiatri delle strutture, non solo dal mio consulente tecnico di parte".