Omicidio Alessandra Matteuzzi, il processo al killer Giovanni Padovani inizia a maggio

Alessandra Matteuzzi e Giovanni Padovani

Bologna, 1 marzo 2023 - Comincerà il 3 maggio prossimo, davanti alla Corte d’Assise nell’aula 11 del vecchio tribunale penale di via Farini, il processo per omicidio nei confronti di Giovanni Padovani, l’ex calciatore dilettante di 27 anni in carcere da agosto per avere ucciso a martellate la ex compagna Alessandra Matteuzzi, 56 anni.

Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari Andrea Salvatore Romito, dopo la richiesta di giudizio immediato firmata dalla Procura con i pm Lucia Russo, Francesca Rago e Domenico Ambrosino.

Il giovane, che di recente è stato trasferito dal carcere della Dozza a quello di Piacenza, dove verrà sottoposto a valutazioni psichiatriche anche su richiesta del suo avvocato Gabriele Bordoni, deve rispondere di omicidio aggravato dallo stalking, dalla premeditazione, dai futili motivi e dal precedente legame affettivo con la vittima.